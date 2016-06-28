Опрос: выберите сборную, за которую вы будете болеть в 1/4 Евро-2016

Исландия вперед!
Одна просьюа только! Уберите двух дибилов комментаторов, а именно гуся, которому надо учиться правильно фамилии говорить, а то, что не матч, то херню городить... и орлова, которого настолько тошно слушать, что сразу ищешь трансляцию на любом другом языке, чтобы эту нудятину не слушать! Когда их уволят уже!
Определились все участники четвертьфиналов Евро-2016. На этой стадии сыграют сборные Португалии, Польши, Уэльса, Бельгии, Германии, Италии, Франции и Исландии.
«Бомбардир» проводит среди своих читателей опрос, чтобы узнать, за кого вы будете болеть в 1/4 финала.