Опрос: выберите сборную, за которую вы будете болеть в 1/4 Евро-2016

Определились все участники четвертьфиналов Евро-2016. На этой стадии сыграют сборные Португалии, Польши, Уэльса, Бельгии, Германии, Италии, Франции и Исландии.

«Бомбардир» проводит среди своих читателей опрос, чтобы узнать, за кого вы будете болеть в 1/4 финала.