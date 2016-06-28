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    Опрос: выберите сборную, за которую вы будете болеть в 1/4 Евро-2016

    Определились все участники четвертьфиналов Евро-2016. На этой стадии сыграют сборные Португалии, Польши, Уэльса, Бельгии, Германии, Италии, Франции и Исландии.

    «Бомбардир» проводит среди своих читателей опрос, чтобы узнать, за кого вы будете болеть в 1/4 финала.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.06.2016 01:07
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +3414

      AZ 28 июня 2016, 15:06

      Исландия вперед!

      Одна просьюа только! Уберите двух дибилов комментаторов, а именно гуся, которому надо учиться правильно фамилии говорить, а то, что не матч, то херню городить... и орлова, которого настолько тошно слушать, что сразу ищешь трансляцию на любом другом языке, чтобы эту нудятину не слушать! Когда их уволят уже!

      0
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      Рейтинг: +84

      Wiskey 28 июня 2016, 15:01

      Конкретно Италия с самого начала, ( но Исландия впечатляет)

      0
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 28 июня 2016, 13:01

      Вчерашние матчи показали, что большинство болел отдают предпочтение Исландии, даже если она не сумеет пройти Францию.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 28 июня 2016, 11:20

      Скуадра Адзура!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +67

      artem27066 28 июня 2016, 11:17

      Италия

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 28 июня 2016, 10:07

      Италия!!!

      2
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      Рейтинг: +324

      hellkid 28 июня 2016, 09:42

      Исландия завоёвывает сердца

      3
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 28 июня 2016, 09:31

      Германия!!!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +68

      солмон 28 июня 2016, 09:27

      Только за сборные на И...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 28 июня 2016, 09:04

      Исландия.

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