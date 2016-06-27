Определились все четвертьфинальные пары Евро-2016

В последнем матче 1/8 финала Евро-2016 команда Исландии обыграла сборную Англии со счетом 2:1.

Таким образом, стали известны все четвертьфинальные пары турнира, а также даты и время проведения матчей. На стадии 1/4 финала чемпионата Европы сыграют:

Польша – Португалия (четверг, 30 июня, начало – в 22:00 по московскому времени);

Уэльс – Бельгия (пятница, 1 июля, начало – в 22:00);

Германия – Италия (суббота, 2 июля, начало – в 22:00);

Франция – Исландия (воскресенье, 3 июля, начало – в 22:00).

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