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    Дель Боске: «Говорить об унижении – это слишком. Не думаю, что эра Испании закончилась»

    Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске поделился впечатлениями после поражения в матче 1/8 финала Евро-2016 против команды Испании (0:2).

    «Италия была лучше, и я желаю им всего хорошего. Мы немного стеснялись в первом тайме, потом играли немного лучше, но не смогли забить, потому что Италия была просто сильнее.

    Я признаю, что Италия превзошла нас, но говорить, что нас унизили – это слишком. Нельзя отрицать наше стремление к победе, у нас было желание, но иногда соперник просто сильнее.

    Я не думаю, что эра Испании закончилась. Есть много хороших игроков, система подготовки юношей сильна, как и клубы», – сказал Дель Боске.

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    Источник: УЕФА

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    27.06.2016 22:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +665

      Snerg 28 июня 2016, 02:13

      унижения не было---это беспорно! но было изначально понятно что время испании прошло

      0
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      Рейтинг: +57

      Ailend 28 июня 2016, 02:07

      Ну у меня были сомнения по поводу того что испанцы затащат это Евро. Они играли в 1 группе с Украиной. но 2 игры по 1-0 выиграли, ито с таким трудом.. Кто видел эти 2 матча думаю согласятся . Если б не масса сэйвов Де Хеа. То могли и вообще проиграть. Кто как, но я лично не удивлен.

      0
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      Рейтинг: +50

      Madridist05 28 июня 2016, 01:22

      Боске тебе пора уходить провал на Евро и ЧМ всё конец эпохи той Испании

      1
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      Рейтинг: -130

      калач 28 июня 2016, 00:04

      Дель Боске физручелло надеюсь уедет куда-нить в Индию и слышать о нем не будем

      0
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      Рейтинг: +69

      tembot07 28 июня 2016, 00:03

      Сегодня день Италии

      2
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 27 июня 2016, 23:19

      Красивая игра)) Красивая победа))

      2
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      Рейтинг: -7

      Emilk 27 июня 2016, 22:40

      СПартАК ВПЕреД

      -3
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