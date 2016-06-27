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    Евро-2016. Италия обыграла Испанию и вышла в четвертьфинал

    В матче 1/8 финала Евро-2016 сборная Италии оказалась сильнее команды Испании – 2:0. Авторами голов стали Джорджо Кьеллини и Грациано Пелле.

    В четвертьфинале итальянцы сыграют со сборной Германии.

    Чемпионат Европы. Плей-офф. 1/8 финала

    Италия – Испания – 2:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Кьеллини, 33; 2:0 – Пелле, 90+1.

    Италия: Буффон, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Де Шильо, Флоренци (Дармиан, 84), Пароло, Де Росси (Мотта, 54), Джаккерини, Пелле, Эдер (Инсинье, 82).

    Испания: Де Хеа, Хуанфран, Пике, Рамос, Альба, Бускетс, Иньеста, Фабрегас, Силва, Нолито (Адурис, 46; Педро, 82), Мората (Лукас, 70).

    Предупреждения: Де Шильо, 24; Нолито, 40; Пелле, 54; Мотта, 89.

    Календарь Евро-2016

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    Источник: Бомбардир.ру

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    27.06.2016 20:53
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 27 июня 2016, 22:09

      Конте:
      - Я таких на хлебушек мазал...

      0
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      Рейтинг: +399

      guron88 27 июня 2016, 21:45

      Ура ! Будет новый чемпион Европы ! Гегемония испанцев, теперь уже окончательно, закончилась ! Да и поднадоели они порядочно...

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 27 июня 2016, 21:43

      Не люблю итальянский чемпионат и многих игроков этой сборной, но сегодня сыграли выше всяких похвал. Такой футбол смотреть в одно удовольствие. Никакого катеначчо и близко не было, раскатали испанцев по делу. Жаль что так мало забили, т.к. наиграли как минимум гола на 3 точно...

      0
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 27 июня 2016, 21:31

      Молодцы! Болеем за Вас!

      -1
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 27 июня 2016, 21:28

      Без шансов раскатали!

      0
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 27 июня 2016, 21:20

      Финал Италия-Бельгия

      0
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      Рейтинг: +72

      Cthuq_58 27 июня 2016, 21:15

      Пижоны. Болел за Испанию. Италию с победой.

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Cthuq_58 27 июня 2016, 21:35

      Месть за финал Евро 4х летней давности...

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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 27 июня 2016, 21:13

      Офигенная точность передач, что на 5 метров, что на 30... и что больше всего мне понравилось в игре Италии так это то , что они не играли в псевдофутбол , эту бесконечную перепасовку между защитниками... центрдефы получили мяч тут же обостряют через центр... испанцы центр проср.ли в чистую...

      5
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 27 июня 2016, 21:06

      Да блииин,только с работы пришёл(((Хотя так и думал 2-1

      -2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > андрей андреев 27 июня 2016, 21:34

      ахаххах))Я когда читал ваш коммент,посмотрел на аву...думал это Путин пишет...аххахах)))

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > ЖОРРО 28 июня 2016, 08:29

      +

      0
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      Рейтинг: +69

      tima0898 27 июня 2016, 21:02

      На самом деле не очень правильно, что Испания играла с Италией. С Бельгией должна была.

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > tima0898 27 июня 2016, 21:06

      в футболе мало правильного и логичного. за это его и любят. Италия- молодцы. Эра Испанцев - прошла скорее всего...

      8
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > tima0898 27 июня 2016, 21:33

      А почему с Бельгией?Бельгия заняла второе место,поэтому Испания никак не могла с ними встретится в 1/8....

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