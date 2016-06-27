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    Зозуля близок к переходу в ПАОК

    Нападающий «Днепра» Роман Зозуля дал понять, что в ближайшее время перейдет в ПАОК.

    «Переговоры идут, осталось лишь согласовать условия, но это дело времени. Если не случится ничего непредвиденного, через несколько дней отправлюсь в Грецию, где поговорю с тренером и приступлю к тренировкам», – заявил футболист в интервью Metropolis 95,5.

    Напомним, что Зозуля не может принимать участия в матчах чемпионата Украины, так как получил полугодичную дисквалификацию за нападение на арбитра в поединке Кубка страны.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.06.2016 16:32
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