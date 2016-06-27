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    Широков: «Мамаев – мой хороший друг, я его не бил»

    Капитан сборной России Роман Широков опроверг информацию, согласно которой он ударил хавбека Павла Мамаева за то, что тот оскорблял главного тренера национальной команды Леонида Слуцкого.

    «Это очередной бред нашей спортивной журналистики. Павел Константинович является моим хорошим другом – это раз. Во-вторых, он из Подмосковья, так же как и я, а у нас в Подмосковье принято не бить друг друга, а поддерживать, что я всегда с удовольствием делаю в отношении него», – сказал Широков.

    Источник: Р-Спорт

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    27.06.2016 15:48
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 28 июня 2016, 07:26

      Поддержи еще пару раз...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 27 июня 2016, 19:50

      Оба значит оскорбляли.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 27 июня 2016, 19:11

      оба дебилы.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 27 июня 2016, 18:54

      Прям девочка Прасковья!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 27 июня 2016, 18:25

      хорошо поддержал я смотрю, такая фигня над глазом)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 27 июня 2016, 18:04

      А что официально то так. Павел Константинович, епта.

      0
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      Рейтинг: +483

      headdevil 27 июня 2016, 17:53

      Ага, Рома из подмосковья, сам с платформы бухой падал в Красногорске. Не удивлюсь, если он "случайно" уронил штангу на Павла Константиновича.

      0
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      Рейтинг: +3934

      Kollljan 27 июня 2016, 17:31

      Да ладно! Саданул разок - с кем не бывает!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 27 июня 2016, 17:22

      Пиарят друг друга!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 27 июня 2016, 17:21

      Врёт.Все говорят,что не было драки,но не Один ге сказал "родам в суд за клевету" 100% было

      -3
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