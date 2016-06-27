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    «Краснодар» намерен расстаться с Ари

    Нападающий «Краснодара» Ари в скором времени может покинуть команду Олега Кононова. Руководство «быков» недовольно игрой бразильского футболиста, а также его высокой заработной платой.

    Отмечается, что с поиском нового клуба для 30-летнего форварда могут возникнуть проблемы, так как никто не желает предлагать игроку контракт с теми же условиями, на которых он находится в Краснодаре.

    В прошедшем сезоне чемпионата России Ари провел 21 матч, отметившись пятью голами и сделав четыре результативные передачи.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.06.2016 15:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +354

      REDAT 27 июня 2016, 21:00

      Давно, надо было его пнуть!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 27 июня 2016, 15:40

      жирного давно пора сплавить в какой-нибудь спартак

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      Рейтинг: +665

      Snerg > Chesn0k 27 июня 2016, 17:03

      Алеша))) спартак и слил это бревно) понимая что тот ноль)

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Snerg 27 июня 2016, 18:32

      Только он спортаку и впяливал постоянно.

      2
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