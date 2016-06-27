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    Матвиенко считает, что приглашение легионеров в РФПЛ убивает футбол в стране

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мнение по поводу неудачной игры сборной России на чемпионате Европы-2016.

    «Целую неделю пила валидол. Даже не хочется анализировать причины провала, этим пусть занимаются профессиональные аналитики, комментаторы. Но то, что надо менять систему в корне в России, это очевидно.

    Стратегия приглашения легионеров в российский футбол, оплата их корпорациями себя исчерпала. Пока не займемся детским футболом по-настоящему, не настроим открытых, закрытых, дворовых, пришкольных стадионов, не будем устраивать чемпионаты между дворами, школами, поселками, городами, сборная по футболу не будет показывать хороших результатов», – заявила Матвиенко.

    Источник: Р-Спорт

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    27.06.2016 13:49
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 28 июня 2016, 10:39

      Теть валь , а ты и в фуд боле разбираешься

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 27 июня 2016, 21:48

      Баба в футболе - к беде

      0
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    • ...
      Рейтинг: +269

      grand-igor 27 июня 2016, 21:45

      дура ты старая и нехрена в футболе не смышлишь

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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 27 июня 2016, 20:04

      Дзага абсолютно ничем не помог бы . Дзага, на очень маленьком умственном уровне уровне , а одно рвение и страсть не помогут. Уважаемый Хамстер, любой игрок в России не способен играть на высоком уровне. Ни Акинфеев , не Дзагоев , Не Глушаков, ни кто.

      0
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 27 июня 2016, 19:52

      Матвиенко в президенты метит. Берегись Путин.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 27 июня 2016, 17:35

      Да, конечно, Валентина - Властелина... Играли у нас футболисты просто "космического" (по терминологии Слуцкого) уровня, но пришёл Халк и всё развалил... Да не один пришёл, а с целой "бригадой вредителей", в числе которых известные всё лица: Витсель, Гарай, Данни, Кришито, Промес, Чорлука, Думбия, Муса, Вернблум, Тошич, Натхо, Вальбуэна, Азмун, Молло...
      Доколе?! Доколе мы будем терпеть всех этих "игрочишек" - сообщников самого Халка, занимающих места наших несостоявшихся звёзд: Кривоногова, Бревнова, Вмолокобьющенского, Мельдоньева и других!

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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 27 июня 2016, 17:31

      Не бабское это дело...))

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 27 июня 2016, 17:25

      Целую неделю она валидол пила ?А его разве не под язык?И ни разу скорую не вызывала?Значит,не только валидол потребляла...гм.

      0
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      Рейтинг: +544

      avera 27 июня 2016, 16:50

      Так вот откуда у мутко женщина-тренер!

      3
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      Рейтинг: +43

      SERGEI.S71 27 июня 2016, 16:24

      Может она сразу главным тренером сборой станет?, Сердюков же был министром обороны)))

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