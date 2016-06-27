Карасев: «Российские судьи доказали, что могут работать на самом высоком уровне»

Российский арбитр Сергей Карасев, отсудивший два матча группового этапа чемпионата Европы-2016, оценил свою работу на турнире во Франции.

— Об отъезде с Евро вам сообщил Коллина. Как это происходило?

— После двух игр мы были довольны своей работой, что было подтверждено и судейским комитетом. Была надежда, что мы останемся на Евро и будем судить в матч любой стадии. Но до совещания к нам подошeл Пьерлуиджи и обо всем предупредил. Спасибо ему, что поступил так, что решение УЕФА не ударило обухом по голове в зале.

— Что сказал Коллина?

— Мы общались минут 10 в неформальной обстановке, по-человечески. Он честно объяснил, что есть судьи, которые опытнее нас, которые работали на полуфиналах и финалах еврокубков, чемпионатах мира. Нас же проверяли как обойму, которая оставила хорошее впечатление, доказала, что может работать на самом высоком уровне. Коллина еще раз сказал, что мы молодцы и попросил не корить себя, не связывать решение с плохой работой. По сути, он повторил то, что уже произносилось на разборах эпизодов: «Вы – молодцы, продолжайте в том же духе», – сказал Карасев.