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    Италия и Испания поспорят за путевку в четвертьфинал Евро-2016

    Сегодня состоится очередной матч стадии 1/8 финала Евро-2016. Публику ждет повторение финала Евро-2012. Напомним, что тогда в решающем матче турнира сошлись команды Италии и Испании (0:4).

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 19:00. Не пропустите!

    Сделать ставку на матч и выиграть один из 100 призов

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.06.2016 18:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 27 июня 2016, 19:15

      А я думаю в основное время будет ничья.

      0
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      Рейтинг: +17

      REAL DEN !!! 27 июня 2016, 18:26

      даёшь тотал больше 2.5 !!!

      0
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      Рейтинг: +69

      tima0898 27 июня 2016, 16:27

      Почему почти все за Италию?

      1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > tima0898 27 июня 2016, 16:35

      Потому что они лучший пример того, как без звезд можно выигрывать самые большие титулы!!!

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      Рейтинг: +69

      tima0898 > diadushka 27 июня 2016, 18:45

      Спасибо.

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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 27 июня 2016, 11:12

      Ох и мачилово будет))) Шикарный матч))

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      Рейтинг: -45

      stream15 27 июня 2016, 09:51

      Италия должна выиграть.

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