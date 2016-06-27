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    Скала: «Россия и Украина – главные разочарования Евро-2016»

    Экс-тренер донецкого «Шахтера» и московского «Спартака» Невио Скала рассказал о своем главном разочаровании на Евро-2016.

    – Россия и Украина. Ожидал от них более современного футбола. Но результат просто плачевен. Россиянам и украинцам нужно много работать, брать пример с других, не зацикливаться на самих себе. На чемпионате Европы эти команды меня очень расстроили.

    – Матчи России видели?

    – Да. Думал, что команда Слуцкого выступит сильнее, покажет интересный и живой футбол. Не считаю, что словаки и валлийцы лучше. Но они более организованы, у них европейских менталитет. Они правильно настраиваются на встречи психологически. Вам стоит поработать над этой составляющей. Чаще играйте с европейскими командами, учитесь на чужом опыте тоже. Конечно, потребуется определенное время.

    – К чемпионату мира-2018 успеем?

    – Домашний турнир – это серьезный дополнительный стимул. Но есть реальность. Судя по тому, что мы увидели на Евро, шансы на мировом первенстве будут невелики. Но, уверен, в 2018 году Россия выступит лучше. Думаю, необходимо следующее: поработать над психологией, постараться открыть новые таланты и нанять хорошего тренера, который прекрасно разбирается в европейском и мировом футболе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.06.2016 01:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -242

      kauk 27 июня 2016, 10:09

      чм 2018 надо проводить без России а то опять просрут и будут обсирать фанатов что х...во болеем как бабушка Аршавин и даун мамаев

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 27 июня 2016, 08:30

      .....ну скала то явно намекает на себя - ".... и нанять хорошего тренера, который прекрасно разбирается в европейском и мировом футболе."

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      Рейтинг: +17971

      арейская 27 июня 2016, 02:14

      Не то слово, не про Украину говорю, мне она до "лампочки", а вот Россия, да разочаровала, да ещё как, про ЧМ 2018 и подумать даже страшно, ну не осталось никакой надежды, что наши могут сыграть прилично, хотя время ещё есть, пройдёт время и подзабудется позорный 2016

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > арейская 27 июня 2016, 08:29

      ....та я думаю, что не забудется, а как раз припомнится!!!....припомнится после очередного позорного провала на домашнем ЧМ....тогда все припомнится и 2012, и 2014, и 2016....просто повода для оптимизма не вижу....его просто нет!

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