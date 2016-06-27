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    Конте: «Хочу, чтобы Испания опасалась нас»

    Главный тренер сборной Италии Антоно Конте поделился своими ожиданиями перед матчем против Испании.

    «Мы очень уважаем Испанию и знаем, что это одна из лучших команд в мире и один из фаворитов этого Евро. Но мы усиленно тренировались и хорошо подготовились. Понимаем, что завтрашний матч станет последним на турнире для одной из команд. Сейчас не время для сожалений.

    Все говорят об обороне, о том, что мы должны быть осторожны, но я хочу, чтобы Испания опасалась нашей игры. Мы не собираемся быть ягнятами на заклание. Испанцам надо будет доказать, что они лучше нас. Наша оборона хорошо организована, но это же касается нападения. Надо попробовать преподнести сенсацию», – заявил Конте.

    Источник: УЕФА

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    27.06.2016 01:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 27 июня 2016, 15:23

      Скуадра адзура ВПЕРЕД!!! Выигрывайте испанцев, а немцев вы и так всегда выигрываете.........и евро ваш!!!

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