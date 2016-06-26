Колосков: «Мой вариант лимита – «6+5»

Экс-президент РФС Вячеслав Колосков поделился своим мнением о лимите на легионеров в чемпионате России.

– Харри Реднапп говорит, что лимит должен быть 7 россиян плюс 4 легионера. Только мой вариант – «6+5». Разговоры о том, что молодые игроки не тренируются из-за наличия правильного паспорта – чушь. Не бывает такого. А вот тренеры не хотят тратить свое драгоценное время на дополнительные занятия. С клубных тренеров должны спрашивать!

– За два года есть возможность что-то изменить?

– Есть. Я в этом убежден. У нас есть группа игроков, с которыми можно чего-то добиться. Надежда присутствует. Когда в гимнастике, борьбе, синхронном плавании появляется какая-то звездочка, ее ведут с юных лет. В футболе этого нет. «Коллективная ответственность» – понятие размытое, но в данном случае оно применимо. Президенты клубов, тренеры, руководители академий, все три лиги, составители календаря, судьи, в конце концов, должны объединиться.