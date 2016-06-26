Ерохин: «Поскольку Бердыев остается в команде, думаю, результаты у «Ростова» будут хорошие»

Нападающий «Ростова» Александр Ерохин прокомментировал информацию о том, что главный тренер команды Курбан Бердыев заключил новое двухлетнее соглашение с клубом.

«Я доволен, что Бердыев остался в команде, мне нравится работать с ним, это очень хороший тренер. Поскольку он остается в команде, то, думаю, результаты будут хорошие. У нас впереди Лига чемпионов, чемпионат России и Кубок страны – нужно спокойно готовиться к сезону, тогда все будет хорошо», – сказал Ерохин.