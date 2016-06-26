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    Ерохин: «Поскольку Бердыев остается в команде, думаю, результаты у «Ростова» будут хорошие»

    Нападающий «Ростова» Александр Ерохин прокомментировал информацию о том, что главный тренер команды Курбан Бердыев заключил новое двухлетнее соглашение с клубом.

    «Я доволен, что Бердыев остался в команде, мне нравится работать с ним, это очень хороший тренер. Поскольку он остается в команде, то, думаю, результаты будут хорошие. У нас впереди Лига чемпионов, чемпионат России и Кубок страны – нужно спокойно готовиться к сезону, тогда все будет хорошо», – сказал Ерохин.

    Источник: ТАСС

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    26.06.2016 14:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 26 июня 2016, 21:02

      Вовсе нет. Играя против, вас будут настраиваться как надо. Поражений будет больше.

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