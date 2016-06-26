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    Мората: «Хочу остаться в «Реале» и вести борьбу за место в составе»

    Нападающий Альваро Мората, вернувшийся этим летом в мадридский «Реал» из «Ювентуса», дал понять, что хочет продолжить свою карьеру именно в «королевском клубе». Напомним, что ранее сообщалось о том, что «сливочные» выкупили права на форварда у итальянского клуба, ради перепродажи в другую команду за большую сумму.

    Мне больше не нужно ничего доказывать. Я больше не игрок «кастильи». «Реал» сам должен будет принять на мой счет решение, достоин я места в составе или нет.

    Я хочу остаться в Мадриде и бороться за место в команде. Я игрок «Реала», не могу сказать чего-либо еще. Мне хотелось бы продолжить свою карьеру здесь, но я хочу чувствовать свою важность для команды и вести борьбу за место в основном составе», – сказал Мората.

    Источник: Skysports

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    26.06.2016 12:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +284

      Kano 27 июня 2016, 18:29

      Иди ка ты лучше в Челси. Там Конте сделает тебя важным для команды.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +324

      hellkid 27 июня 2016, 10:29

      Мората на острие, Бензема - ЦФД ,по краям Бейл и Роналду. Мощно бы вышло

      1
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      Рейтинг: +31

      Den_N_V 27 июня 2016, 09:37

      Надеемся на твои успехи, чувак! Развивайся!!!

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