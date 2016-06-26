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    Доуи: «Новые Березуцкие – то, что нужно России в ближайшем будущем»

    Бывший главный тренер «Куинз Парк Рейнджерс» Иан Доуи поделился мнением о выступлении сборной России на Евро-2016. Напомним, национальная команда не сумела преодолеть групповой этап, набрав в квартете В одно очко.

    – Кстати, я очень удивлен тем, как сыграла на турнире Россия! Я ведь большой поклонник тренера Слуцкого!

    – И как давно?

    – С тех пор, как начал следить за ним в ЦСКА. И, конечно, ожидал большего здесь от вашей команды. Думал, место второе занять точно получится, а на Уэльс как раз особо не рассчитывал. Но иногда так бывает, что нужно просто подождать. У вас ведь наверняка бегает где-то уйма талантов, которых мы увидим на чемпионате мира через два года, где Россия точно сыграет. Мне кажется, ваша команда дома будет… Как бы это сказать… Более свободна в выборе.

    – Хоть кто-то понравился вам у сборной России?

    – Мне всегда нравился Березуцкий, который забил. Он понравился и сейчас. Его профессионализм и футбол, который он показывает, наверное, и олицетворяет то, что Россия ждет от своей команды. И новые Березуцкие – то, что вашей стране нужно в ближайшем будущем.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    26.06.2016 09:28
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +300

      Zeff 26 июня 2016, 21:28

      ЦСКА надо расформировать. Гинера и Слуцкого изолировать от футбола.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 26 июня 2016, 18:24

      Нужны просто ребята, с "горящими" глазами, азартом и желанием играть за Россию, а не за деньги!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 26 июня 2016, 13:43

      "Деревянные, но жутко везучие" - вот что он имел в виду сравнивая с Березуцким!

      -1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 26 июня 2016, 10:47

      Если он про защиту, то нужны Букины, и не два, а четыре. Чтоб не гнулись, не ломались, а "кусали" и в "дом" не пускали.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 26 июня 2016, 10:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Только не 2-х долбаков, вроде этих.

      -4
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      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 26 июня 2016, 10:18

      Только не Березы, хватит нам деревьев, давай те ка уже растить футбольных талантов..

      1
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      Рейтинг: +33

      Ibroahim 26 июня 2016, 10:16

      нам этих хватило ))))

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 26 июня 2016, 10:08

      Кальяна обкурился? ))))

      -2
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