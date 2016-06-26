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    Пепе: «Португалия проявила настоящий командный дух»

    Защитник сборной Португалии Пепе подвел итоги победного матча 1/8 финала чемпионата Европы с командой Хорватии (1:0).

    «Отдали очень много сил. Эта форма значит для меня очень многое, я с гордостью защищаю честь сборной. Болельщики оказывали нам потрясающую поддержку с самого первого дня во Франции. Эта победа – для них. Они всегда верили в нас и давали дополнительные силы.

    Гол во втором экстра-тайме стал нашей благодарностью. Понимали, что предстоит встретиться с сильной командой, в составе которой много блестящих игроков. Однако мы проявили настоящий командный дух и терпеливо ждали своего шанса», – сказал Пепе.

    Источник: УЕФА

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    26.06.2016 07:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 26 июня 2016, 12:09

      смешно пошутил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 26 июня 2016, 10:52

      с такой игрой Польша вам шансов не оставит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 26 июня 2016, 10:06

      Повезло вам конечно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 26 июня 2016, 09:34

      Португалия -чемпион, роналду -золотой мяч!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 26 июня 2016, 09:10

      Пепе - самый пидорковат.й игрочишка за всю историю футбола, подлый, мерзкий, гад!!!

      -1
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