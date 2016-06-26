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    Спортивный директор «Зенита»: «По Ломбертсу были звонки от ПСВ, «Аякс» тоже обращался»

    Спортивный директор «Зенита» Хенк ван Стее рассказал о том, какие клубы проявляли интерес к защитнику Николасу Ломбертсу.

    «Ломбертс попросил изучить возможные варианты продолжения его карьеры – в поле зрения сразу возникли «Андерлехт», «Брюгге» и другие клубы.

    Звонили из ПСВ, «Аякс» также обращался к нам через посредников, но до официальных запросов дело не дошло.

    Кроме того, интерес проявляют в Англии и Турции, но мы готовы обсуждать только конкретные предложения. Николас – фантастический игрок, и его контракт длится еще два года», – сказал ван Стее.

    Источник: Voetbal International

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    26.06.2016 00:00
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