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    Петкович: «Мне жаль Джаку, но дело не только в нем»

    Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович поделился впечатлениями после поражения в матче 1/8 финала Евро-2016 против команды Польши (1:1; 4:5 в серии пенальти). Судьбу матча решил промах Гранита Джаки в серии послематчевых одиннадцатиметровых.

    «Мне жаль Джаку, но дело не только в нем. Швейцария проиграла, и это печально. Игроки отдали все силы и показали, на что способны. К сожалению, мы ошибались – за это пришлось заплатить. А во время пенальти один промах может стать решающим.

    Гол Шакири – это инстинкт и вера, потому что нужно быть уверенным, когда совершаешь подобный удар. Еще нужна удача, которой во всех остальных моментах нам не хватило», – сказал Петкович.

    Источник: УЕФА

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    25.06.2016 20:28
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 26 июня 2016, 01:27

      Гол шедевр конечно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +240

      gambler35 25 июня 2016, 20:59

      Достойно сыграли!

      2
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