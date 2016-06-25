Мутко: «Все, что писали ранее, – выдумки, чей-то пиар. С сегодняшнего дня начинаем поиски главного тренера»

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что с сегодняшнего дня начинаются поиски нового главного тренера для сборной России. Напомним, сегодня Леонид Слуцкий оставил свой пост наставника национальной команды.

«С сегодняшнего дня, будем считать, у РФС появилась еще одна проблема – поиск главного тренера. Все, что писали до этого, не соответствует действительности. Это выдумки, чей-то пиар. Я могу сказать, что я никогда так не делал и не собираюсь делать, потому что до сегодняшнего дня у нас был главный тренер, а все эти разговоры… Это не соответствует действительности. Вот с сегодняшнего дня мы будем на эту тему думать», – сказал Мутко.