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    Мутко: «Все, что писали ранее, – выдумки, чей-то пиар. С сегодняшнего дня начинаем поиски главного тренера»

    Президент РФС Виталий Мутко заявил, что с сегодняшнего дня начинаются поиски нового главного тренера для сборной России. Напомним, сегодня Леонид Слуцкий оставил свой пост наставника национальной команды.

    «С сегодняшнего дня, будем считать, у РФС появилась еще одна проблема – поиск главного тренера. Все, что писали до этого, не соответствует действительности. Это выдумки, чей-то пиар. Я могу сказать, что я никогда так не делал и не собираюсь делать, потому что до сегодняшнего дня у нас был главный тренер, а все эти разговоры… Это не соответствует действительности. Вот с сегодняшнего дня мы будем на эту тему думать», – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    25.06.2016 17:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 25 июня 2016, 18:50

      Может Мутко еще и тренером стать. Он же самый умный и незаменимый человек

      1
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    • ...
      Рейтинг: +21

      basirov 25 июня 2016, 17:55

      Пора уже нового министра поискать, а не кормить вас и ваших тренеров.

      5
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