Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Барцальи: «Если Мората забежит в зону Кьеллини, то получит пинка»

    Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Андреа Барцальи в преддверии матча 1/8 финала Евро-2016 с Испанией акцентировал внимание на нападающем соперника и бывшем одноклубнике Альваро Морате.

    «На поле друзей не бывает. Мората является одним из многих опасных футболистов Испании, однако мы должны опасаться не только его. Мы знаем сильные стороны Мораты, но также должны держать во внимании и других игроков, которые могут отдать ему классный пас. Мы изучаем состав Испании и готовимся наилучшим образом. Конечно, и Мората хорошо осведомлен о нашей игре. Он знает, что если побежит в зону Кьеллини, то получит пинка», – сказал Барцальи.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.06.2016 17:09
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11