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    Мутко: «РФС рухнет, если я уйду»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко дал понять, что готов покинуть должность президента Российского футбольного союза.

    «Совмещать должности крайне сложно. Оно мне нужно? Если я до сентября увижу человека, который сможет исполнять эти обязанности, то я уйду. Не всегда можно делать то, что хочешь. Посмотрите, что происходит. 2,5 миллиарда долгов, клубы непонятно во что играют, у РФС дома нет, скоро выселить могут.

    Никто не хочет брать ответственность. Я могу ничего не делать, и завтра РФС рухнет. Я просто хочу, чтобы люди работали. Я бы не согласился вернуться в РФС, если бы не чемпионат мира-2018. В организации, которая никому не подотчетна, 160 человек, 70 из которых просто на работу ходят.

    У меня была задача: чтобы не обанкротился РФС. Чтобы на улице не осталась эта могучая организация. Вторая задача: попасть на чемпионат Европы. Уговорили Леонид Викторовича, попали на Евро-2016.

    Конкретные задачи – успокоить ситуацию. У нас РФС не разговаривает с лигой. Сейчас ситуацию успокоили. Клубы и лига стали вместе работать. Нужно сделать следующий шаг. Весна-осень, лимит, зима-лето, поперек поля играть или вдоль, займемся этим всем», – отметил Мутко в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.06.2016 12:39
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +365

      yaran56 26 июня 2016, 09:39

      Предлагаю повысить з/пл этому не заменимому труженику, а то вдруг уйдет и что из за него отменять ЧМ-18.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 26 июня 2016, 04:10

      Прям не РФС, а карточный домик какой-то...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      SERGEI.S71 25 июня 2016, 21:33

      Загнанную коняку пристреливают неправда ли...

      0
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 25 июня 2016, 18:00

      Пытается продать нам от мертвого осла уши, не выйдет !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 25 июня 2016, 17:50

      Мутко: «РФС рухнет, но это меня не пугает»

      0
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      Рейтинг: +79

      dmitri80 25 июня 2016, 17:28

      Вы видели Мутко в гостях на Матч ТВ?? Я удивился, как разрешили ему влепить от ведущих такие жесткие и неприятные вопросы. Он как уж на сковороде извивался впаривая слушателям воздух смешанный с лапшой. И только небольшая некомпетентность ведущих в этих вопросах позволила ему вывернуться. Но пиком был вопрос от них типа: Кэмерон проводил свою политику в Великобритании, но результат всем известен и он ушел. А что должно случиться, чтобы вы ушли самостоятельно? (имели ввиду допинговые скандалы и последние результаты в спорте). И тут он напомнил Людвига Аристарховича: а что что такое, это ж надо и т.д. Минута бессвязной речи))) и водопад лапши за ней))

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 25 июня 2016, 17:14

      После ухода Мутко произойдет оздоровление российского футбола, не зря говорят "рыба с головы гниет"...

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 25 июня 2016, 16:29

      уходи пожалуйстаааа....

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      Рейтинг: +3829

      minaev23 25 июня 2016, 16:17

      Куда он рухнет дальше некуда.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 25 июня 2016, 15:52

      " Чтобы на улице не осталась эта могучая организация
      Никто не хочет брать ответственность
      В организации, которая никому не подотчетна, 160 человек, 70 из которых просто на работу ходят"
      -Логики 0.Тебе подотчётная.Бери ответственность.Выгони всех и работай с 2-3 помощниками.У нас 1 такой уже есть. Как сказал депутат-!" Не будет Путина,не будет и России".Незаменимые.блин.

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