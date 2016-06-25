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    Анчелотти: «Месси и Роналду нуждаются друг в друге»

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти высказал мнение по поводу соперничества между нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и форвардом «Реала» Криштиану Роналду.

    «Мне часто задают вопросы про Месси, а также спрашивают о том, насколько сильно его уважает Роналду. Дело в том, что мы не болтали с Криштиану о нем, когда я работал в «Реале», но я знаю, что Роналду его очень сильно уважает. Мне кажется, что они нуждаются друг в друге. Своими достижениями они подталкивают друг друга на новые высоты и рекорды.

    Если не было бы Месси или Роналду, «Золотой мяч» восемь раз подряд выиграл бы кто-то из них двоих. С другой стороны, из-за отсутствия соперничества этого могло не быть», – сказал Анчелотти.

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    Источник: Telegraph.co.uk

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    25.06.2016 12:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +158

      ivan199103 25 июня 2016, 18:01

      Это как если выращивать одного поросенка, то он растет маленьким, так как мало ест, а если - двоих, то они едят на перегонки и растут большими и сильными

      1
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      Рейтинг: -17

      -SHERLS 25 июня 2016, 14:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Два этих игрока разваливают Мировой футбол,вся их деятельность сводится к диктату в тех клубах в каких они играют,игроки этих клубов ждут не до ждутся когда они уйдут!!!

      -6
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      ...
      Рейтинг: +319

      alexfor > -SHERLS 25 июня 2016, 14:44

      хуйню спорол и доволен, да?

      1
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      Рейтинг: +58

      nekakvse > -SHERLS 25 июня 2016, 20:09

      Ты под чем? Что ты принимаешь?

      0
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      Рейтинг: +284

      Kano 25 июня 2016, 13:03

      Все верно говорит. Я лично всегда за конкуренцию

      1
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