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    Мутко: «Евро-2016 завершился для России неудовлетворительно, но это меня не пугает»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко подчеркнул, что не собирается в ближайшее время отменять лимит на легионеров в российской Премьер-лиге.

    «После Евро многие рассуждают об ошибках. Когда есть результат – это хорошо. Когда результата нет – плохо. В 2005 году я ввел лимит. Это сработало, после чего все восхваляли это решение.

    Евро-2016 завершился для нас неудовлетворительно, но это меня не пугает. Говорят об ошибках тренера, о лимите. Это сказки. Нужно просто работать дальше. Лимит на легионеров – один из элементов в развитии футбола. Если посмотреть на наши клубы, то станет видно, что у нас нет экономической основы. На сегодняшний день на 80 процентов футбол финансируется государством. Мы не будем отменять лимит», – заявил Мутко в эфире телеканала «Матч ТВ».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    25.06.2016 11:22
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +21

      basirov 25 июня 2016, 18:04

      И эти 80 % финансирования проходит через Корман министра, после министра выходит 20%, и далее

      1
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      Рейтинг: +21

      basirov 25 июня 2016, 18:02

      Конечно не пугает, тебе же на срать на все это, сам признаешься ))))

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 25 июня 2016, 17:21

      Про...л чемпионат Европы, чуть не про.....л олимпиаду, после таких провалов нормальные руководители уходят в отставку.

      3
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 25 июня 2016, 16:45

      Когда ж он сдохнет то?

      2
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      Рейтинг: +281

      serhz 25 июня 2016, 15:52

      А у нас неудовлетворительно было каждые два года !!!!-----2016 -2014 - 2012 -2010 -2008 -2006 -2004 и даже далее ,но Мутко это не пугает !! -и ничего с ним никто не сделает -пацаны питерские -газпромовские своих не сдают

      1
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 25 июня 2016, 15:41

      Как-то странно и несвязно он выражается. Похоже где-то опять пивка поднесли...

      1
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      Рейтинг: +122

      serginho8 25 июня 2016, 14:38

      трепло, убери лимит хотя бы для начала !

      1
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      Рейтинг: +115

      slawianka 25 июня 2016, 14:18

      Евро прос рали, легкоатлетов на Олимпиаду не пустили, сейчас забанят тяжелоатлетов, но это меня не пугает.
      «Эти зазнавшиеся вельможи думают, что они незаменимы и что они могут безнаказанно нарушать решения руководящих органов. Их надо без колебаний снимать с руководящих постов, невзирая на их заслуги в прошлом». И.В. Сталин

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 июня 2016, 14:04

      а чего ему пугаться кремлевскому ставленнику

      3
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      Рейтинг: +22

      U-Jin 25 июня 2016, 13:59

      Гнать его нах сраной метлой - может тогда испугается

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