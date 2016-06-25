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    Мартынович: «Я вернулся домой»

    Защитник «Краснодара» Александр Мартынович рассказал о том, каким выдалось его возвращение в клуб.

    «Очень рад и счастлив, что вернулся домой. С чистым сердцем могу сказать, что ФК «Краснодар» — это мой дом.

    В межсезонье наша задача — как можно быстрее восстановить физические кондиции. Над этим мы и работаем. «Краснодару» уже скоро стартовать в Лиге Европы, поэтому хочется скорее обрести нормальную физическую форму», — сказал Мартынович.

    Напомним, что Александр Мартынович ранее выступал за «Урал».

    Источник: ФК «Урал»

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    25.06.2016 10:19
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