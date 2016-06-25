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    Луческу: «Уверен, что Кержаков здорово поможет нам»

    Наставник «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал будущее форварда Александра Кержакова в команде.

    – Александр Кержаков вам нужен?

    – Этот игрок мне давно нравится. Мы встречались, еще когда он выступал за «Севилью». Помните, тогда вратарь Палоп забил нам на 94-й минуте? Следил за карьерой Кержакова и потом. Перед сбором у нас состоялся серьезный разговор с Александром. Да, ему за тридцать. Но я тоже выходил на поле до 36. Чувствую, какое у него большое желание закончить карьеру в «Зените», в котором он вырос. Его нынешний выбор можно даже назвать сентиментальным. Понимаю его и представляю, что творится у него в душе.

    Я не заглядываю в паспорт – для меня нет молодых или опытных. Нет иностранцев или россиян. Есть футболист. Если он выиграет конкуренцию – будет в составе. Все! Кержаков очень хорошо готовится. Уверен, он здорово поможет нам. У меня есть опыт работы с такими футболистами. Например, с Эдуарду да Силвой, который до перехода в «Шахтер» был в лондонском «Арсенале». Когда у нас начались события на Украине, он уехал во «Фламенго». В прошлом году мы были в турне по Бразилии, встретились с Эдуарду, и он попросился назад. Президент привез его, и уже два года тот снова играет за «Шахтер». Его поведение на высочайшем уровне! Независимо сколько отыграл – 10 минут, 15 или весь матч. Постоянно ставил его в пример всем бразильцам. Ни одной проблемы за время, проведенное в «Шахтере»! Отличные отношения со всеми. Того же жду и от Саши – он должен передать молодым свой грандиозный опыт матчей на высоком уровне.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.06.2016 08:55
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 25 июня 2016, 19:21

      Физически он неплох , на по технике финтов 0 . Современный нападающий должен на финтах в атаке ,в большинстве в эпизодах 1-2 защитников проходить .Бегать за спиной защитников всю игру не вариант . Не понимаю какой он *грандиозный опыт* со слов Луческу он передаст молодым

      0
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      ...
      Рейтинг: +211

      Voltiz > Voltiz 25 июня 2016, 19:23

      Физически он неплох , но по технике финтов 0 . Современный нападающий должен на финтах в атаке ,в большинстве эпизодов 1-2 защитников проходить .Бегать за спиной защитников всю игру не вариант . Не понимаю какой он *грандиозный опыт* со слов Луческу он передаст молодым

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6297

      порт 25 июня 2016, 14:09

      Время покажет. Но в любом случае хочется пожелать удачи Кержу.

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 25 июня 2016, 12:52

      Замечательно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +248

      Kikujiro 25 июня 2016, 11:38

      Керж молорик

      2
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    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 25 июня 2016, 11:00

      Приятно слышать

      5
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      Рейтинг: +3282

      woyser 25 июня 2016, 10:37

      Посадит Дзюбу на скамейку)) А вообще правильно, что Александр завершит карьеру в Зените! Он ещё нервы потрепет соперникам, даже выходя на замену.

      8
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 25 июня 2016, 10:30

      Глагол-то поможет :)

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 25 июня 2016, 10:26

      очередной провал зенита в чемпе

      -2
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      Рейтинг: +185

      Shinra 25 июня 2016, 09:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Все помните удар Дзюбы выше ворот в последнем матче сборной? Не иначе, как Кержаков его научил промахиваться с метра )

      -7
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 25 июня 2016, 09:49

      Еще и на ЧМ2018 поедет

      8
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