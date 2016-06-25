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    Швейцария и Польша поспорят за первую путевку в четвертьфинал Евро-2016

    25 июня состоится дебютный поединок раунда плей-офф чемпионата Европы-2016, в котором сыграют сборные Швейцарии и Польши. Примечательно, что обе команды еще не проигрывали на этом турнире.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 16:00. Не пропустите!

    Сделать ставку на матч и выиграть один из 100 призов

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.06.2016 15:02
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +13

      burbon2002 25 июня 2016, 14:19

      gelau vsem xoroshix matcei!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 25 июня 2016, 11:31

      Будет битва!

      1
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 25 июня 2016, 11:17

      У Польши исполнители получше.

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 25 июня 2016, 10:42

      Вообще Польша сильнее, но Швейцария может и удивить. Ставлю на Польшу.

      0
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      Рейтинг: +50

      roskaz 25 июня 2016, 10:40

      Польша пройдёт

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +271

      artem 81 25 июня 2016, 08:25

      Польша вперед

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