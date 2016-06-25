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    Хави: «Матч между Испанией и Италией мог бы состояться в финале»

    Бывший полузащитник сборной Испапнии Хави поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2016 против команды Италии.

    «Испании и Италии суждено часто играть друг с другом, и это плохо для обеих команд. Встреча состоится слишком рано – они вполне могли бы сыграть в полуфинале или финале.

    Я уважаю стиль сборной Италии и характер их игроков. Это самый неудобный для нас соперник. Испания всегда боялась Италии.

    Так сложилось, что нам всегда неудобно играть с ними. В последних матчах мы много выигрывали, но всегда есть чувство, что можем запросто проиграть», – сказал Хави.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    25.06.2016 00:23
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