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    Кандрева и Фабрегас могут пропустить матч сборных Италии и Испании

    Полузащитник сборной Италии Антонио Кандерва и хавбек Испании Сеск Фабрегас могут не сыграть в матче этих команд на стадии 1/8 финала Евро-2016.

    Кандрева травмировал подколенное сухожилие в матче второго тура группового этапа против Швеции и, вероятно, не успеет восстановиться до игры с испанцами.

    Что касается Фабрегаса, то он получил повреждение на тренировке, столкнувшись с Моратой. Решение о его участии во встрече с Италией будет принято по итогам медицинского осмотра.

    Матч Италия – Испания состоится в понедельник, 27 июня. Начало – в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Football Italia

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    24.06.2016 22:10
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