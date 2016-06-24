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    «Динамо» подписало двух игроков нижегородской «Волги»

    Полузащитник «Волги» из Нижнего Новгорода Илья Петров и защитник этого клуба Кирилл Маляров подписали трехлетние контракты с «Динамо».

    20-летний Петров в прошлом сезоне сыграл за «Волгу» 33 матча, в которых отметился тремя голами. Кроме того, на его счету пять игр в составе молодежной сборной России.

    19-летний Маляров в минувшем розыгрыше ФНЛ провел 29 матчей и забил один мяч. Также он сыграл одну встречу за сборную России U-19.

    Источник: ФК «Динамо»

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    24.06.2016 21:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 27 июня 2016, 16:46

      Если хотя бы половина из тех игроков,которых Динамо приобрело заиграет, то У клуба проблем с возвращение в элиту не будет.Удачи им.

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