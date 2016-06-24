«Динамо» подписало двух игроков нижегородской «Волги»

Полузащитник «Волги» из Нижнего Новгорода Илья Петров и защитник этого клуба Кирилл Маляров подписали трехлетние контракты с «Динамо».

20-летний Петров в прошлом сезоне сыграл за «Волгу» 33 матча, в которых отметился тремя голами. Кроме того, на его счету пять игр в составе молодежной сборной России.

19-летний Маляров в минувшем розыгрыше ФНЛ провел 29 матчей и забил один мяч. Также он сыграл одну встречу за сборную России U-19.