Коллина: «Карасев был одним из тех, кого приглашали для подготовки к Евро-2020»

Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Пьерлуиджи Коллина прокомментировал работу российского рефери Сергея Карасева на Евро-2016. Карасев обслуживал два матча группового этапа и не попал в число судей, которые будут работать на играх плей-офф.

«Это не решение против Карасева, думаю, все арбитры отработали хорошо, просто у некоторых больше опыта, у других меньше.

Мы же увеличили количество рефери с 12 до 18 в этом году. Нашей целью было пригласить рефери помоложе, менее опытных, чтобы начать их готовить к Евро-2020, ведь он уже не за горами.

Карасев был одним из таких арбитров, еще раз повторю, мы довольны работой молодых рефери», – сказал Коллина.