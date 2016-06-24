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    Коулмэн: «Говорил с мамой Тэйлора, и она была удивлена его голом в ворота России»

    Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн рассказал о реакции мамы защитника Нила Тэйлора на гол сына в ворота России в матче третьего тура группового этапа Евро-2016. Для Тэйлора это был первый результативный удар с 2010 года.

    «На следующий день после матча у нас было барбекю с семьями игроков, и я поговорил с мамой Нила, которая была удивлена произошедшим не меньше, чем все остальные. Он стремится атаковать, но все не мог забить, и я удивился, с каким спокойствием он отправил мяч в сетку со второй попытки, так как сначала попал во вратаря. Он великолепно смотрится на этом турнире, и если сможет еще забить еще, будет здорово», – сказал Коулмэн.

    Источник: Р-Спорт

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    24.06.2016 19:14
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