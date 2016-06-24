На «Зенит-Арене» загорелась одна из трибун

На стадионе «Зенит-Арена», который возводится на Крестовском острове, сегодня произошло возгорание. Небольшой пожар случился в проходе между рядами на одной из верхних трибун.

Причиной вспыхнувшего пламени стала искра от сварочного аппарата во время работ строителей, попавшая на трибуны. Потушить возгорание получилось собственными силами, не прибегая к помощи пожарных.