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    На «Зенит-Арене» загорелась одна из трибун

    На стадионе «Зенит-Арена», который возводится на Крестовском острове, сегодня произошло возгорание. Небольшой пожар случился в проходе между рядами на одной из верхних трибун.

    Причиной вспыхнувшего пламени стала искра от сварочного аппарата во время работ строителей, попавшая на трибуны. Потушить возгорание получилось собственными силами, не прибегая к помощи пожарных.

    Источник: Life

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    24.06.2016 18:48
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 25 июня 2016, 07:58

      видимо место проклятое и такая же команда,сколько уже можно,сожгите его совсем,поставьте сарай деревянный,и откройте там ночлежку.в самый раз для бомжей

      5
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      Рейтинг: +6302

      Добрый Бобер 25 июня 2016, 07:16

      Ждём очередного удорожания в связи с ликвидацией последствий пожара.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 25 июня 2016, 04:28

      Золотой стадион...

      1
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      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 25 июня 2016, 04:19

      Я не когда не пошёл бы туда на футбол, а то она то горит, то крыша валится, то ещё, что нибудь, ребят, думайте о своей безопасности..

      4
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      Рейтинг: +125

      dr.Dexter 25 июня 2016, 01:50

      смешно)))
      хотя думаю Боярский уже рыдает.....

      2
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      Рейтинг: -8

      halk1981 24 июня 2016, 22:45

      закалебли

      1
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 24 июня 2016, 22:44

      а то что-то давно денег на неё не выделяли

      4
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      Рейтинг: +348

      Ч.В.Г. 24 июня 2016, 22:30

      Бля, да когда же тебя достроят, Коллос ты наш! Главное что бы был не на глиняных ногах!

      0
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      Рейтинг: +5

      Doyousmokeweed!? 24 июня 2016, 21:22

      Проклятое место. Это хорошо. Бог даст, уедет Зенит домой, в пфл, на этой арене.

      3
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      Рейтинг: +42

      Lb40 > Doyousmokeweed!? 24 июня 2016, 22:45

      К твоему любимому клубу?
      Вряд ли!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      kex7 24 июня 2016, 21:07

      деньжат еще попросят...

      0
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