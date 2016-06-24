Игуаин и «Наполи» договорились о новом контракте

Нападающий «Наполи» Гонсало Игуаин договорился с руководством «адзурри» о новом контракте. Соглашение будет рассчитано до 2020-го года, а зарплата аргентинца при этом вырастет до шести с половиной миллионов евро в год.

Кроме того, в планах неаполитанцев приобретение еще одного игрока на острие атаки по причине желания покинуть команду Маноло Габбиадини. Отметим, в шорт-лист входят Леонардо Паволетти («Дженоа»), Чиро Иммобиле («Севилья») и Аркадиуш Милик («Аякс»).