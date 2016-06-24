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    Игуаин и «Наполи» договорились о новом контракте

    Нападающий «Наполи» Гонсало Игуаин договорился с руководством «адзурри» о новом контракте. Соглашение будет рассчитано до 2020-го года, а зарплата аргентинца при этом вырастет до шести с половиной миллионов евро в год.

    Кроме того, в планах неаполитанцев приобретение еще одного игрока на острие атаки по причине желания покинуть команду Маноло Габбиадини. Отметим, в шорт-лист входят Леонардо Паволетти («Дженоа»), Чиро Иммобиле («Севилья») и Аркадиуш Милик («Аякс»).

    Источник: Calciomercato

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    24.06.2016 17:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +284

      Kano 25 июня 2016, 02:01

      Лучше бы продали за 100 млн в ПСЖ.

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