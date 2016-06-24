Кийотаке стал игроком «Севильи»

Хавбек «Ганновера» Хироши Кийотаке перешел в «Севилью». Соглашение «рохибланкос» с 26-летним игроком сборной Японии рассчитано на четыре года. По информации СМИ, трансфер обошелся испанскому клубу в шесть с половиной миллионов евро.
В розыгрыше Бундеслиги сезона-2015/16 Кийотаке принял участие в 21-м поединке, записав в свой актив пять забитых мячей и шесть результативных передач.
.@Hiro_kiyotake, sevillista hasta 2020 #SevillaFC https://t.co/9H5mPT34qG pic.twitter.com/s2l95jFSpN— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 24 июня 2016 г.