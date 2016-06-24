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    В субботу Мутко обсудит со Слуцким его дальнейшие перспективы в сборной России

    В субботу 25-го июня состоится встреча министра спорта РФ и президента РФС Виталия Мутко с наставником сборной России Леонидом Слуцким. Стороны обсудят целесообразность дальнейшего пребывания рулевого ЦСКА на посту главного тренера национальной команды.

    Вероятнее всего, Слуцкий в беседе с главой российского спорта подтвердит свой уход из сборной. Напомним, что после игры заключительного тура группового раунда Евро-2016 с Уэльсом (0:3), после которой россияне потеряли все шансы на продолжение борьбы в турнире, специалист заявил, что к ЧМ-2018 национальную команду должен готовить другой тренер.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.06.2016 15:43
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +300

      Zeff 25 июня 2016, 00:51

      Может ему в ЦСКА талисманом поработать.

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 24 июня 2016, 18:59

      Слуцкий виноват только в том, что он согласился тренировать этих сборников.. У него под рукой был этот материал. Из Го..на конфетки не сделаешь, хотя многие стараются...

      0
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      Рейтинг: +395

      meiram 24 июня 2016, 17:40

      Мутко проводи референдум наконец по выбору тренера,хотя в интернете народ избрал Бердыева-50% голосов при 15% Черчесова и остальные до 10% не дошли.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > meiram 24 июня 2016, 18:23

      Бердыев занят,нафиг сборная

      0
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      Рейтинг: -242

      kauk 24 июня 2016, 17:18

      при чём здесь Слуцкий это игроки сборной обосрались у Слуцкого большой выбор ??? а игроки получают по 800000 руб в день и им плевать они всё равно их получат хоть 10 тренеров пригласи одновременно толку то что а вот когда гол забил 20000 получил вот как надо эти дормоеды откажутся а молодые с горящими глазами придут

      4
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kauk 24 июня 2016, 18:25

      А защитники?Футбол-командная игра.Так не получится

      1
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      Рейтинг: +180

      гость shuh > kauk 24 июня 2016, 21:38

      надо бы за поражение штрафовать по полной тогда отношение
      будет другим, а то я видел как они по полю ходили это только
      в чемпионате России проканывает а там извените - надо бегать.

      1
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      Рейтинг: +195

      Colonist 24 июня 2016, 17:14

      Да и Мудко турнуть бы!!!

      5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Colonist 24 июня 2016, 18:49

      В первую очередь даже не турнуть, а выгнать!

      2
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      Рейтинг: +180

      гость shuh > Colonist 24 июня 2016, 21:40

      вот именно Мудако

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 24 июня 2016, 16:21

      Леня как настоящий мужик свое слово сдержит и уйдет из сборной. Удачи ему в дальнейшем!

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 24 июня 2016, 16:15

      Лучше бы Мутко обсудил с Мутко его дальнейшие перспективы.

      3
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      Рейтинг: +157

      MarkinInOcean 24 июня 2016, 15:50

      Спасибо Леня, что вывел сборную в групповой этап, но лучше уходи, зачем тебе этот цирк, зачем нервы себе трепать, когда игрокам на результат плевать?

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