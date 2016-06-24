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    Агент заверил, что Пеллегрини не поступало никаких предложений от РФС

    По словам агента Хесуса Мартинеса, представляющего интересы экс-наставника «Манчестер Сити» Мануэля Пеллегрини, чилийский специалист не получал от РФС предложения занять должность главного тренера сборной России.

    Как сообщала испанская пресса, 62-летнему тренеру поступило предложение возглавить национальную российскую команду, после чего он взял время на раздумья.

    «РФС не предлагал Пеллегрини возглавить сборную России», – подчеркнул Мартинес.

    Напомним, подопечные Леонида Слуцкого провально выступили на Евро-2016, заработав лишь одно очко в трех матчах и не сумев выйти из группы. После этого, наставник заявил, что к ЧМ-2018 национальную команду должен готовить другой специалист.

    Под руководством Пеллегрини «Манчестер Сити» в прошедшем сезоне занял четвертое место в АПЛ и получил право выступить в Лиге чемпионов в сезоне-2016/17.

    Источник: ТАСС

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    24.06.2016 14:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +128

      ParadoO 24 июня 2016, 16:45

      являсь министром спорта РФ,он вспомнил про фразу: "Хочешь что-то сделать - сделай это сам", и плюсом стал руководить РФС.Теперь пора по такому же принципу стать еще и тренером сборной и совмещать 3 должности.

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      Рейтинг: +5873

      maygli 24 июня 2016, 15:29

      Надо Мутко сделать тренером сборной.

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