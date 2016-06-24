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    Поставь свою оценку участникам Блог-лиги!

    Меньше недели остается до окончания июньского сезона Блог-лиги. И у нас появился новый лидер – блог «Подземка качества», который на данный момент собрал почти 33 тысячи просмотров.

    Но это не все новшества этого сезона. Теперь вы можете оценивать посты Блог-лиги «звездочками» от 1 до 5 и таким образом влиять на его средний балл. Те самые «звездочки» вы теперь можете увидеть в самом начале материала...

    ...И в самом конце.

    Теперь ваша оценка стала шире – не просто «нравится» или «не нравится», а то, насколько именно баллов вы оценили этот пост после прочтения.

    Сейчас в Блог-лиге соревнуются 24 автора, которые уже опубликовали почти 180 постов. В тройке лидеров – «Подземка качества»(32789), «Футбол в стиле Ретро»(31141) и «121»(21414).

    А если вы еще не завели блог, то вот вам наши подсказки – тут и тут.

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    Свои вопросы и пожелания пишите на blogs@bombardir.ru

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.06.2016 12:11
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