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    Бэйл: «Если сыграем так, как с Россией, шансы будут хорошими»

    Форвард сборной Уэльса Гарет Бэйл пообщался с журналистами перед матчем 1/8 финала Евро-2016 с командой Северной Ирландии, который состоится завтра, 25 июня.

    «Здорово завершить групповой этап на первом месте, удивив многих. Для нас это моральная победа. Но наша последняя цель — постараться выиграть турнир. Матч с Северной Ирландией простым не будет, но нам по силам преодолеть этот барьер. Если сыграем так, как с Россией, шансы будут хорошими», — заявил валлиец.

    Источник: Mirror.co.uk

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    24.06.2016 10:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5844

      AtticusFinch 24 июня 2016, 11:45

      Как с Россией не сыграете-таких хуёвых команда на евро уже нет....

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 24 июня 2016, 10:38

      Также не получится. Сев.Ирландия засядет у себя в штрафной и бейтесь об эту стену.Пространства для контратак,как в матче с Россией,никто не даст.

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