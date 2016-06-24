Бэйл: «Если сыграем так, как с Россией, шансы будут хорошими»

Форвард сборной Уэльса Гарет Бэйл пообщался с журналистами перед матчем 1/8 финала Евро-2016 с командой Северной Ирландии, который состоится завтра, 25 июня.



«Здорово завершить групповой этап на первом месте, удивив многих. Для нас это моральная победа. Но наша последняя цель — постараться выиграть турнир. Матч с Северной Ирландией простым не будет, но нам по силам преодолеть этот барьер. Если сыграем так, как с Россией, шансы будут хорошими», — заявил валлиец.

