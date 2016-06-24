Карасев: «У УЕФА нет претензий к моей работе»

Российский арбитр Сергей Карасев отреагировал на решение УЕФА не включать его в список судей, которые могут обслуживать матчи плей-офф Евро-2016.

«С утра ко мне подошли представители УЕФА. Сказали: спасибо за работу, претензий к вам нет, но ваша бригада матчи Евро больше судить не будет, можете ехать домой», — сказал арбитр.

Напомним, что бригада Карасева на Евро-2016 обслужила матчи Швейцария — Румыния (1:1) и Исландия — Венгрия (1:1).

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