Выход Великобритании из ЕС может повлечь за собой серьезные последствия для футболистов

Решение Великобритании выйти из состава Европейского союза, которое было принято вчера на референдуме, может повлечь за собой серьезные последствия для футболистов.

По информации источника, сразу 122 футболиста Премьер-лиги могут лишиться разрешения на работу в стране.

Согласно регламенту УЕФА, игроки должны принять участие в 30 процентах матчей своих сборных в течение последних 24 месяцев, чтобы выступать в Великобритании, если они из страны, которая не входит в состав Европейского союза. Для стран, которые занимают места с 11 до 20 места в рейтинге ФИФА, этот уровень доходит до 45 процентов.