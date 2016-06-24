Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Выход Великобритании из ЕС может повлечь за собой серьезные последствия для футболистов

Выход Великобритании из ЕС может повлечь за собой серьезные последствия для футболистов

24 июня 2016, 09:41
8

Решение Великобритании выйти из состава Европейского союза, которое было принято вчера на референдуме, может повлечь за собой серьезные последствия для футболистов.

По информации источника, сразу 122 футболиста Премьер-лиги могут лишиться разрешения на работу в стране.

Согласно регламенту УЕФА, игроки должны принять участие в 30 процентах матчей своих сборных в течение последних 24 месяцев, чтобы выступать в Великобритании, если они из страны, которая не входит в состав Европейского союза. Для стран, которые занимают места с 11 до 20 места в рейтинге ФИФА, этот уровень доходит до 45 процентов.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
18JG
1466751917
Жопец АПЛ.
Ответить
kotmyshka
1466753896
Жаль, что это не наша Премьер-лига.
Ответить
FanatSerj
1466753953
"Согласно регламенту УЕФА, игроки должны принять участие в 30 процентах матчей своих сборных в течение последних 24 месяцев, чтобы выступать в Великобритании" Что за бред, у УЕФА специальный регламент только для Великобритании ? Это разве не дело самой Великобритании кого впускать себе или не пускать.
Ответить
Bellamy90
1466755673
Так вроде 52% проголосовали против
Ответить
Serjoga
1466758571
Россиянам это не грозит! Наших в Англии нет!
Ответить
sargassov
1466759392
Смешнее было было заставить Англию Шотландию и прочих объединиться в одну сборную и не морочить остальной Европе мозг
Ответить
neveldomha
1466760972
РФС принял решение по легионерам за месяц до чемпионата. У англичан есть два года. Так что не надо тут пургу нагонять.
Ответить
Главные новости
«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря
12:40
Бабаев – о Гонду: «С голами есть проблемы, глупо отрицать»
12:29
1
Федотов оценил работу Левникова в игре «Спартак» – «Краснодар»
12:02
1
Генич заявил о конфликте в ЦСКА
11:23
3
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11:10
1
Экс-судья Федотов высказался о голе «Родины» «Зениту», засчитанному с помощью ВАР
10:59
1
Слуцкий – о возвращении Головина в РПЛ: «Ни в коем случае»
10:49
1
Участник ЧМ-2026 анонсировал товарищеский матч против России
10:21
2
Слуцкий сказал, кто лучше – Соболев или Дзюба
10:08
4
Месси временно прекратил играть за «Интер Майами»
09:26
Все новости
Все новости
Раскрыты трансферные планы «Арсенала»
01:37
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
Вчера, 23:14
2
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
Вчера, 21:09
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
Вчера, 18:12
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
Вчера, 17:46
1
Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина
Вчера, 10:06
5
Фото«Комо» подписал игрока сборной Англии за 30 миллионов
9 августа
Фото«ПСЖ» объявил о трансфере игрока сборной Франции
9 августа
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
Фото«Арсенал» объявил о переходе игрока сборной Бразилии
8 августа
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
8 августа
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
8 августа
1
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
7 августа
5
Фото«Лидс» оформил рекордный трансфер, подписав вратаря «Манчестер Сити»
7 августа
1
Раскрыта причина срыва трансфера Родри в «Реал», Моуринью в шоке
6 августа
2
Лучший игрок ЧМ-2026 договорился об условиях контракта с «Барселоной»
6 августа
«Барселона» провела переговоры по Родри
6 августа
2
Винисиус удалил все упоминания «Реала» в соцсети
5 августа
3
Винисиусу пообещали статус бога в «Арсенале»
5 августа
2
«Лучше быть вторым в «Реале», чем первым в любой другой команде»: Миятович – о Винисиусе в «Арсенале»
5 августа
3
«Арсенал» пошел ва-банк в переговорах с Винисиусом
5 августа
«Арсенал» договорился о трансфере хавбека сборной Бразилии
5 августа
1
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
4 августа
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
4 августа
3
«Реал» предложил платить Винисиусу 22 миллиона в год, игрок хочет 30
4 августа
Фото«Реал» продал клубу АПЛ еще одного игрока
4 августа
Фото«Реал» продал воспитанника за 40 миллионов
3 августа
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
3 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+