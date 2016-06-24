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    Роналду: «В игре с Хорватией наши шансы 50 на 50»

    Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду считает, что на стадии 1/8 финала Евро-2016 его команде попался сильный соперник. Напомним, что на этой стадии португальцы сыграют с Хорватией. Игра пройдет 25 июня.

    «Думаю, что в европейском футболе сенсации случаются не так уж часто. Возможно, результаты группового этапа и удивили, но в финал выходят фавориты.

    Что касается Хорватии, то здесь наши шансы 50 на 50. Я всегда говорил, что завоевать трофей вместе со сборной — моя мечта. У нас есть шанс», — приводит слова Роналду Times of India.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.06.2016 08:13
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 24 июня 2016, 18:55

      Оптимист!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 24 июня 2016, 16:37

      Какая-то персофанка кристинки, видимо, прошла - все комменты против Португалии проминусовала))

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      IRISKHAN 24 июня 2016, 16:19

      за португалию!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 24 июня 2016, 14:32

      20 на 80 в пользу Хорватии.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +423

      Drapik 24 июня 2016, 13:19

      Сетка такая, что победитель этой пары обязан выходить в финал.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -186

      Protosser > Drapik 24 июня 2016, 14:32

      есть еще Бельгия.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +423

      Drapik > Protosser 24 июня 2016, 15:09

      Бельгийцы пока выглядят какими-то несыгранными, что ли

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -186

      Protosser > Drapik 24 июня 2016, 16:00

      Бельгия - Хорватия - самый подходящий полуфинал из той, "убогой" половины, которую мы получили благодаря у**кам из УЕФА..

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 24 июня 2016, 12:46

      Поверим и поставим на ничью. Где 3, там и 4.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 24 июня 2016, 11:34

      Хорваты,..ука ,сильные

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 24 июня 2016, 10:02

      Португалия проиграет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 24 июня 2016, 09:53

      нет у тебя шансов

      0
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      Рейтинг: +496

      firs04 24 июня 2016, 09:51

      без шансов Кристинка, Хорваты вздернут вас

      0
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