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    Хиддинк: «Если я могу помочь сборной России, то сделаю это»

    Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк выразил готовность вновь возглавить национальную команду.

    «Если я могу помочь России, то сделаю это. Эта страна попала в очень тяжелое положение – как со спортивной точки зрения, так и в плане имиджа.

    Спорт может помочь изменить ситуацию к лучшему, хотя, возможно, я слишком идеалистически смотрю на вещи», – приводит слова Хиддинка Nos.nl.

    Напомним, ранее появилась информация о том, что часть руководства РФС рассматривает кандидатуру Хиддинка в качестве замены Леониду Слуцкому.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    23.06.2016 22:31
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    Комментарии51
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      Рейтинг: +931

      Untitled-1 24 июня 2016, 20:22

      Гус, денег нет, но ты держись там, всего доброго, здоровья тебе.

      0
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 24 июня 2016, 09:49

      Ни кто нам не поможет ни Гус,ни Моуринью ни кто!!!Потому что у нас нет профессиональных футболистов,они просто не научились играть сильно,они может и хотят выграть но не могут потому что не умеют.А не научились они потому что раньше времени получили много миллионные контракты,такое дерево как Кокорин,Дзюба итд получают в год по 150-250 мил.руб.это нормально?футбол стал заработком!У нас в России это будет продолжаться вечно!Если бы они получали зп как все люди от 25 до 150 тысяч рублей в месяц,и премиальные только после ПОБЕД,тогда был бы стимул научиться играть сильно,поехать поиграть в Европу с лучшими в мире,в Барсу,в Бавария итд....но мы ни кому там не нужны,один Черышев в Испании которого не было не понятно почему то!!!Больше сказать не чего и через два года нас вынесут также!!!Нужно новое не испорченное деньгами поколение!!!Бразильцы проиграв дома(у них кстати тоже проблемы)рыдали от стыда,а у нас Мамаев пишет жду говна в комментариях,вот и уровень!!!!!

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 24 июня 2016, 08:59

      А почему не спросят мнение самого Слуцкого, Газзаева, Бородюка, Семака ?
      Всё крутят вокруг проснувшихся дедушек Сёмина, Черчесова, Бышовца...
      В первую очередь нужно выгнать специалиста по речным трамвайчикам
      Мудко, импотента в спорте и в футболе, в частности. Убрать из РФС и РФПЛ
      стариков с сухим мозгом и блатных "специалистов".

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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 24 июня 2016, 08:33

      помочь- значит бесплатно, а за 10 млн лямов это помочь своим внукам-правнукам, но никак не России. За громкими словами, к сожалению, меркантильные интересы...Нужен РОССИЯНИН. Черчесов, Бышовец, Бородюк(кстати, знает как работает гус иванович),Бердыев. Но последнему надо больше времени для того чтобы создать КОМАНДУ.
      А варяги сейчас слетятся как мухи на мед. Прослышали про зарплату большую. Муд..ка надо отлучать от спорта и от футбола. Может тогда дело с мертвой точки сдвинется....

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      Рейтинг: +115

      slawianka > ljrljr0505 24 июня 2016, 08:41

      Не так много времени Бердыеву с Ростовом потребовалось, что бы серебро на чемпионате взять. А до ЧМ еще 2 года.

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > slawianka 24 июня 2016, 09:17

      Но там ежедневная работа с игроками. А в сборной по определенным дням.

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      Рейтинг: +115

      slawianka > Black Giz 24 июня 2016, 17:40

      Или ты умеешь работать с игроками или нет, остальное все вода

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > slawianka 24 июня 2016, 20:12

      С любыми людьми отношения выстраиваются долгий промежуток времени. И если ты встречаешься с ними шесть раз в году по пять дней у вас будут только партнерские отношения. И их лучшие качества за столь короткий промежуток времени выявить нельзя.

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      Рейтинг: +115

      slawianka > Black Giz 25 июня 2016, 05:57

      Другие тренеры будут в тех же условиях, только Бердыев по моему отличается еще и глубоким анализом игры соперника.

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > slawianka 25 июня 2016, 13:10

      Этого у него не отнять.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 24 июня 2016, 08:20

      два раза в одну и ту же воду не войти.

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      Рейтинг: +115

      slawianka 24 июня 2016, 08:00

      "Если...", если б были у бабки яйки...

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      Рейтинг: +134

      Заря 24 июня 2016, 07:47

      За зарплату Слуцкого в сборной будешь работать? Тогда ещё можно. А так, нверное, стоит Черчесова попробовать.

      2
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 24 июня 2016, 07:08

      Неугомонный... А на общественных началах или на зарплату директора школы слабо ?

      2
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 24 июня 2016, 06:41

      Опять надеется на чудо...

      2
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      Рейтинг: +988

      опус 2 24 июня 2016, 06:31

      Российский футбол нужно реформировать ,смена тренера ничего не даст !

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