Хиддинк: «Если я могу помочь сборной России, то сделаю это»

Гус, денег нет, но ты держись там, всего доброго, здоровья тебе.
Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк выразил готовность вновь возглавить национальную команду.
«Если я могу помочь России, то сделаю это. Эта страна попала в очень тяжелое положение – как со спортивной точки зрения, так и в плане имиджа.
Спорт может помочь изменить ситуацию к лучшему, хотя, возможно, я слишком идеалистически смотрю на вещи», – приводит слова Хиддинка Nos.nl.
Напомним, ранее появилась информация о том, что часть руководства РФС рассматривает кандидатуру Хиддинка в качестве замены Леониду Слуцкому.
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