Бэйл: «Теперь мы имеем право хвастаться перед англичанами»

Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл доволен тем, что его команда сумела опередить Англию на групповом этапе Евро-2016.

«Этот результат – наша моральная победа. Мы финишировали первыми, и теперь имеем право хвастаться этим перед англичанами. Всегда приятно быть выше Англии», – сказал Бэйл.

Напомним, валлийцы завершили групповой этап с шестью очками, англичане – с пятью. При этом в очной встрече команд победу одержали подопечные Роя Ходжсона.