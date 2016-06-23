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    Бэйл: «Теперь мы имеем право хвастаться перед англичанами»

    Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл доволен тем, что его команда сумела опередить Англию на групповом этапе Евро-2016.

    «Этот результат – наша моральная победа. Мы финишировали первыми, и теперь имеем право хвастаться этим перед англичанами. Всегда приятно быть выше Англии», – сказал Бэйл.

    Напомним, валлийцы завершили групповой этап с шестью очками, англичане – с пятью. При этом в очной встрече команд победу одержали подопечные Роя Ходжсона.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    23.06.2016 19:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 23 июня 2016, 22:48

      По игре Англия вас об имела и будет имет.... 1/8 посмотрим на вас

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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин > de bruyne 23 июня 2016, 22:59

      Время покажет.

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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 23 июня 2016, 20:21

      Молодчага! Утерли валлийцы нос старшему брату, но еще не вечер, шансы пройти в 14 у Уэльса весьма высоки, нежели у англичан, а дальше как карта ляжет. Но по итогам группового этапа мне больше симпатизируют именно Уэльс и Венгрия, настоящие команды-бойцы, не признающие авторитетов.

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