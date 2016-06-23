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    Боярский: «Сборную России могут возглавить Киркоров или Шнуров, или вообще девочка из шоу «Голос»

    Болельщик «Зенита» актер Михаил Боярский отметил, что на пост главного тренера сборной России можно назначить одного из двух популярных певцов российской эстрады – Филиппа Киркорова или Сергея Шнурова.

    Напомним, сегодня министр спорта РФ и глава РФС Виталий Мутко заявил, что возглавить национальную команду может в том числе и женщина.

    «Я думаю, что Киркоров должен возглавить сборную России по футболу, чтобы совместить приятное с полезным. Он такая личность, которую знают все. Или Шнур!

    Валерий Карпин? Нет. Я вообще считаю, что ничего не зависит от того, что он, Мутко, сказал. Женщины вроде Ольги Смородской или Елены Исинбаевой? Ну, это смешно! Мы хотим на весь мир еще пиар в этом смысле сделать? Почему женщина? Давайте девочку возьмем, ребенка с программы «Голос». По крайней мере, все будет безобидно тогда, потому что можно будет сказать: «Ну, у нас девочка тренер». Так хоть будет серьезное оправдание.

    По существу – это серьезная проблема, которая не решается щелчком пальца, потому что никаких вариантов, которые будут придуманы, не дадут результата к чемпионату мира. Никакого результата не будет к чемпионату мира. Надо забыть про чемпионство, начать с нуля. С поиска тренеров, с поиска игроков. На сегодняшний день у нас положение цугцванга в отношении чемпионата мира и абсолютной непонятности в этом виде спорта», – сказал Боярский.

    Источник: Р-Спорт

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    23.06.2016 17:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +107

      Joker 555 23 июня 2016, 23:35

      Еще бля сидели и оправдывались на мачт тв. Это не люди - это людишки. Не можете играть так и скажи . Это поступок для мужика.

      0
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      Рейтинг: +107

      Joker 555 23 июня 2016, 23:18

      Без нас они одиннадцать мудаков гоняющих кожанный шар. Так что любой из нас может найти ,чем заняться в свободное время, благо у нас лето короткое , а они пусть решают . Играть им или не играть.

      0
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 23 июня 2016, 20:57

      Хватит уже, д'Артаньян

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +387

      petlyra 23 июня 2016, 17:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ...или какой-нибудь Д"Артаньян.

      -5
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