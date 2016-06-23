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Карасев больше не будет обслуживать игры Евро-2016

23 июня 2016, 17:21
14

Бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым больше не будет обслуживать поединки чемпионата Европы во Франции. Российскому судье не доверят работать на играх стадии плей-офф.

Напомним, Карасев обслуживал встречи Румыния – Швейцария (1:1) и Исландия – Венгрия (1:1), в каждом из которых он назначал пенальти. Кроме того, в этих матчах арбитр из России предъявил игрокам по шесть желтых карточек.

Помимо Карасева к играм плей-офф Евро-2016 не допущены Уильям Коллам (Шотландия), Овидиу Хацеган (Румыния), Павел Краловец (Чехия), Свейн Моэн (Норвегия), Клеман Тюрпен (Франция).

Источник: L' Equipe
Чемпионат Европы Карасев Сергей
Комментарии (14)
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алекс88
1466691845
Вот и последний Россиянин с евро вылетел
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altezzik
1466693303
Мне кажется, его изначально не планировали пропускать дальше.
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Drapik
1466693489
Даже арбитр не вышел в 1/8! Эх...
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sergey610
1466695169
Ну ребята -не очем.
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ljrljr0505
1466701500
ну что за уроды? подосрать России, мелко нагадить.... любую пакость сделать.. Оргазм они от этого получают что-ли? Ведь отсудил здорово обе игры. Турок гораздо больше ошибался, а его оставили.... Сволочи короче говоря...
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JUVENTINO-666
1466702377
По мне он отсудил очень даже прилично, что за демоны там в УЕФА
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GoldPlayFIFARus9
1466703020
Ну тут скорее всего всё таки из-за того,что матчей уже не так много будет и оставляют более опытных
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gambler35
1466705801
Жаль,конечно...Но свои 2 игры отсудил достойно, за него и за всю бригаду не стыдно!
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Обер-КанцлерЪ
1466708560
Карасев и его бригада арбитров - единственные участники Евро-2016 из России, которые выступили достойно.
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iuda
1466771425
Зря вообще его на Еврик вызвали
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