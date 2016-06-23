Карасев больше не будет обслуживать игры Евро-2016

Бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым больше не будет обслуживать поединки чемпионата Европы во Франции. Российскому судье не доверят работать на играх стадии плей-офф.

Напомним, Карасев обслуживал встречи Румыния – Швейцария (1:1) и Исландия – Венгрия (1:1), в каждом из которых он назначал пенальти. Кроме того, в этих матчах арбитр из России предъявил игрокам по шесть желтых карточек.

Помимо Карасева к играм плей-офф Евро-2016 не допущены Уильям Коллам (Шотландия), Овидиу Хацеган (Румыния), Павел Краловец (Чехия), Свейн Моэн (Норвегия), Клеман Тюрпен (Франция).