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    Матч за Суперкубок России не будет проведен на новом стадионе ЦСКА

    Новая арена ЦСКА не примет матч за Суперкубок России-2016 по причине своей неготовности. Напомним, что поединок за трофей между армейцами и «Зенитом» состоится 23-го июля и теперь, по всей видимости, будет перенесен на стадион «Локомотив».

    «Арена будет сдана в эксплуатацию только осенью, в связи с чем там не будет матча за Суперкубок. ЦСКА первые домашние игры сезона проведет на «Арене-Химки», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    Стартовую домашнюю встречу нового сезона ЦСКА предстоит провести пятого августа против новичка РФПЛ «Оренбурга».

    Источник: ТАСС

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    23.06.2016 15:38
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 июня 2016, 20:56

      надо перенести в Китай и заработать денег для РФС

      0
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      Рейтинг: +160

      veltrener 23 июня 2016, 18:13

      ну где порнокопытные, что смеялись о ходе строительства спартаковского стадиона? у вас вообще каламбур. гинет опять в кабинетах договорился, хотел порадовать коняшек своих, вот только на этот раз не всё решили деньги))русское раздолбайство, неумение делать вовремя(одна из вечных проблем нашего менталитета) сыграло злую шутку)

      -3
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      Рейтинг: +160

      veltrener > vvv246 23 июня 2016, 23:29

      на строительство может и зажал денег, а вот в кабинетах полюбому бабок отвалил чтобы суперкубок на его стадионе прошёл как матч открытия. красиво всё было на бумаге, вот только живём мы в стране такой, что красиво может быть только на бумаге)))

      -1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 23 июня 2016, 16:20

      вообще ,в следующем году надо сдавать.. а то анонсировали весной еще

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 23 июня 2016, 16:03

      Что творится со стадионами?Надо было подряды отдать стройбату.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > yorgenbarenz 23 июня 2016, 18:56

      Они дачи строят,некогда

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 23 июня 2016, 15:52

      Печально...

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