Шпрыгин: «Полиция Франции не смогла обеспечить должный уровень безопасности на Евро-2016»

Президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин подчеркнул, что правоохранительные органы Франции не справились со своими обязанностями по обеспечению безопасности на Евро-2016, что привело к массовым беспорядкам.

«Мы предвидели возможные события в Марселе и предупреждали РФС, что среди российских болельщиков могли оказаться англичане при действующей системе болельщиков. Если говорить в целом и глобально, то я хочу сказать, что Франция полностью провалила Евро с точки зрения безопасности. Я сам находился в Старом порту и чудом избежал неприятностей. Там уже три дня отдыхали англичане, они веселились, дрались с местными, дрались с полицией, и 11-го июня подрались с российскими болельщиками.

Там были сотни вооруженных до зубов спецназовцев французской жандармерии, но они ничего не делали. Досмотр на стадионе в Марселе был поверхностный. РФС в итоге заплатил штраф и формально виноват, но за проверку отвечала французская сторона, пронести можно было что угодно. Из 15-ти тысяч россиян был маленький флажок с каким-то символом запрещенным, потом эту тему пытались раскрутить», – заявил Шпрыгин.