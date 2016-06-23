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    Кононов: «Сегодня Россия проиграла, завтра, уверен, победит»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов призвал не делать трагедию из неудачного выступления сборной России на проходящем во Франции в эти дни Евро-2016.

    «Конечно, я слежу за чемпионатом Европы во Франции, ведь там выступает много наших игроков, как за сборную России, так и за другие страны. Переживаем за своих футболистов. Главное, чтобы они были здоровы и чтобы удача сопутствовала им.

    К сожалению, наша сборная не пробилась дальше, но не думаю, что из этого стоит делать трагедию. Это спорт. Так всегда бывает – кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Сегодня мы проиграли, завтра, уверен, победим», – сказал Кононов.

    Напомним, Россия покинула турнир после завершения группового этапа.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    23.06.2016 10:16
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 24 июня 2016, 09:22

      Логично...

      0
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      Рейтинг: +115

      slawianka 23 июня 2016, 19:16

      Хорош уже завтраками кормить

      -1
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 23 июня 2016, 17:57

      не вякай ..ничего .....человеком останешься...

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 23 июня 2016, 15:11

      Завтра, послезавтра....Мёртвые Смолов и Мамаев ,твои,в сборную приехали.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 23 июня 2016, 15:06

      Завтра будет не скоро...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 июня 2016, 14:48

      еще один правдолюбец хрень несет да конечно выиграют если будет в соперниках Лихтенштейн или Молдавия и то с трудом верится

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4834

      neveldomha 23 июня 2016, 12:39

      Суть не в том, кто проигрывает или выигрывает, а как это делается. Вся трагедия именно в как.

      3
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 23 июня 2016, 11:53

      Олег,не надо болтать ..Краснодар вообще не может менять манеру игры и стилль по ходу матча..... его уже все посчитали ...Думай...ради твоей квартиры в Севастополе мы брали крым))))

      -1
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      Рейтинг: +62

      footballforeverNN 23 июня 2016, 10:39

      завтра точно победят...на пляже с пивом в руках...мудко то их научил пиво пить

      2
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